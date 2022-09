Un giocatore dell'Inter stende l'Italia: agli Azzurrini non basta il gol di Bolzan

Una vittoria e una sconfitta, questo il bilancio della doppia amichevole giocata in settimana dall'Italia Under 18 di Daniele Franceschini, che a L'Aquila ha affrontato i pari età della Serbia: dopo l'1-0 firmato dal pazzesco colpo di tacco di Esposito, gli Azzurrini si sono inchinati agli avversari nel secondo test match perso per 2-1. Il gol del vantaggio dei serbi porta la firma di Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan e giocatore della Primavera dell'Inter, quello della vittoria è invece di Milosevic che a inizio ripresa riporta avanti la sua nazionale dopo il gol del momentaneo pareggio del romanista Alessandro Bolzan, bravo a infilare di testa il momentaneo 1-1 nei minuti di recupero del primo tempo.

La formazione titolare scelta da Daniele Franceschini e scesa in campo nella seconda amichevole contro la Serbia

LE PAROLE DEL CT

«Abbiamo cambiato gli interpreti rispetto alla prima gara perché, specialmente a inizio stagione, è giusto visionare il maggior numero di giocatori possibile. C'erano, tra l'altro, quattro debuttanti. Nel secondo tempo, dopo aver subito il gol del 2-1, abbiamo cercato di recuperare la partita, collezionando numerose occasioni da gol. I ragazzi - ha spiegato il tecnico Daniele Franceschini a figc.it - hanno dato veramente tutto: dispiace per il risultato di oggi, ma la prestazione è stata buona e il bilancio di queste due partite è stato sicuramente positivo».

IL TABELLINO

ITALIA-SERBIA 1-2

RETI (0-1, 1-1, 1-2): 38’ Stankovic (S), 47’ Bolzan (I), 7’ st Milosevic (S).

ITALIA: Borriello (1’ st Calligaris); Palestra, Milani (25’ st Saiani), Bovo, Romani (25’ st Ripani), D’Avino, Bolzan (25’ st Esposito), Rosetti (7’ st Parravicini), Delle Monache (7’ st Graziani), Quieto (7’ st Owusu), Nuamah. A disp. Magro, Diop, Domanico, Bruno, Presta. All. Franceschini.

SERBIA: Lijeskic (33’ st Mitrovic); Vukicevic, Majstorovic (48’ st Stojanovic), Serafimovic, Stankovic (35’ st Dzodic), Bubanji (35’ st Kovacev), Radonjic (17’ st Aleksic), Bukinac (17’ st Mirosavic), Simic (17’ st Vasiljevic), Nedeljkovic (35’ st Djekic), Milosevic (17’ st Simin). A disp. Vojvodic, Mirosavic, Ivic. All. Krivokapic.

ARBITRO: Valerio Pezzopane (Italia).

ASSISTENTI: Giampaolo Jorgji e Alessandro Rastelli (Italia).

QUARTO UFFICIALE: Fabrizio Pacella (Italia).

AMMONITI: Aleksic (S), Borriello (I), Bovo (I), Bukinac (S), Lijeskic (S), Stojanovic (S), Vukicevic (S).