Pokerissimo Granata: doppio Dalla Vecchia, Acar, Maset, e Marchioro schiantano il Verona

Al Borgata cit. Turin, il Torino di Asta, con una prova di assoluto dominio tattico e atletico s'impone sul Verona con un roboante 5-1 scavalcando in classifica proprio gli scaligeri. In un primo tempo da Luna Park con due espulsioni, una per parte: portiere per gli ospiti e Gallea Beidi per i granata, i padroni di casa salgono sulla giostra del gol e con abilità sfruttano la superiorità numerica passando in vantaggio per ben due volte, al 17' con un poderoso colpo di testa di Della Vecchia e al 28' con un colpo da biliardo di Acar. La ripresa è un vero e proprio dominio granata che suggellano la vittoria anche in partita numerica con i gol di 14 Dalla vecchia e 18 lasciando ai gialloblù l'effimera gioia del gol con Napolitano abile sul finale a trasformare un calcio di rigore.







Luna Park In classifica generale le due formazioni sono distanti solo una lunghezza, una vittoria dei scaglieri potrebbe significare allungo in virtù della partita ancora da giocare, una vittoria per i granata significherebbe momentaneo sorpasso. Per la grande occasione Asta, dovendo fare i conti con qualche assenza decide di schierare i suoi con un classico 4-3-3 con Gallea Beidi-Taouri coppia difensiva, Colletta in cabina di regia, Dalla Vecchia e Acar mezzali offensive e Krulic unica punta supportata dagli esterni Capac e Savva. Montorio cosciente dell'intelligenza tattica della sua squadra risponde con 3-5-2 con un centrocampo folto e dall'alto tasso tecnico, potendo contare soprattutto sulla fantasia di Formichetti e sulla velocità e i dribbling di Ciontos. Pronti via e la giostra del Luna Park si accende, il cronometro infatti non fa in tempo a percorrere due giri che i gialloblù restano in 10: su un rilancio lungo della retroguardia granata Marchetti cerca l'anticipo sugli attaccanti avversari esce fuori dalla propria area di rigore e tocca la sfera con le mani, l'arbitro fischia il fallo ed estrae il cartellino rosso. Nonostante l'inferiorità numerica gli ospiti si compattano e cercano di occupare in modo intelligente il rettangolo verde, concedendo poco ai granata che si mostrano quasi intimiditi dal pressing gialloblù. Con il crescere dei ritmi però l'uomo in meno si sente e infatti il toro comincia a prendere il sopravvento soprattutto sulla catena di sinistra con il trio Ceschin-Acar-Capac che, abili a cercarsi nello stretto, creano occasioni interessanti che non trovano la giusta capitalizzazione. Il profumo di gol è nell'aria e infatti al 17' i granata la sbloccano, stavolta l'azione si sviluppa sull'out di destra: su un calcio d'angolo battuto corto per Colletta, il play alza lo sguardo e sventaglia in mezzo un traversone che trova l'incornata prepotente di Dalla Vecchia, con la sfera che si schianta sulla traversa ma, complice il flipper con l'estremo difensore avversario, finisce in rete per il vantaggio granata. Il gol sembra caricare i padroni di casa che adesso alzano il baricentro del gioco aggredendo gli spazi e costringendo gli ospiti a rintanarsi negli ultimi 30 metri. Al 24' Acar sfiora il doppio vantaggio con un azione quasi da futsal: Capac scappa sulla fascia e lascia partite un traversone, velo di Krulic, appoggio di Savva per Acar che lascia partire un bolide da posizione centrale che trova la respinta plastica di Budau. Il toro flirta insistentemente con il gol e finalmente, al 28', il raddoppio arriva: schema simile al precedente, Gallea Beidi lancia lungo Krulich che scappa via sull'out di destra, arriva in fondo e serve indietro per l'inserimento di Acar che stavolta prende bene la mira e di destro fa 2-0. I scaligeri sono storditi, sembrano ormai fuori dal match ma quando la partita sembra avviarsi su un copione ormai scontato ecco che la giostra del Luna Park riprende a girare: su una dormita generale della retroguardia granata, Nwanege trova un corridoio per Formichetti che scatta più veloce di tutti e s'invola verso la porta granata, ma poco prima di calciare viene atterrato fallosamente da Gallea Beidi. L'arbitro non ha dubbi, fallo da ultimo uomo e cartellino rosso per il centrale granata che finisce sotto la doccia. Sulla parità numerica ristabilita si chiude un primo tempo frizzante e denso di emozioni.





Dominio Granata La ripresa si apre su un impeto di coraggio e determinazione degli scaligeri che ristabilita la parità in campo tentano di ristabilire la parità nel risultato, infatti al 2' su un folle dribbling dentro l'area di rigore di Acar, Formichetti ruba palla e mette in mezzo un cross per l'arrembante Dalla Riva che di prima intenzione calcia al volo di collo pieno con la sfera che impatta potente sulla traversa. Gli ospiti sono adrenalinici, pressano a tutto campo alla ricerca del gol che li rimetterebbe in partita. Al 13' infatti il tabellino si aggiorna nuovamente, ma a favore dei granata: su una punizione dalla sinistra battuta da Acar, Dalla Vecchia si avventa sulla sfera di testa cercando di replicare il gol del primo vantaggio, la sfera però viene respinta dalla retroguardia gialloblù e diventa buona per Nijie che calcia a botta sicura trovando l'intervento miracoloso di Budau, il quale però non può niente sul tap in al volo da due passi di Maset che di sinistro e prepotenza fa 3-0. A questo punto il Torino è incontenibile, i ragazzi di Asta sono assoluti dominatori del gioco e padroni incontrastati del rettangolo verde, al 17' chiudono definitivamente i giochi con la rete del poker: il neoentrato Nijie s'impone con il fisico sugli avversari, sradica la sfera dai piedi di Basilisco e s'invola verso l'area di rigore avversaria, apre sulla destra per Capac che si accentra e pesca sulla sinistra Acar, la mezzala granata ubriaca con una finta l'avversario, sterza e appoggia centralmente per l'accorrente Dalla Vecchia che deve solo prendere la mira e calciare in porta. Torino 4 - Verona 0. I 20 minuti finali sono pura accademia granata, neanche la passerella dei cambi risparmia il Verona che non riesce più a tenere i ritmi degli avversari. A riportare gli scaligeri in partita però ci pensa Napolitano, su un traversone dalla destra per Diao Balde, l'abitro vede una trattenuta di Omorogbe, il direttore fischia rigore per gli scaligeri e sul dischetto si presenta Napolitano che di potenza spiazza Brezzo e fa 4-1, regalando la gioia del gol ai suoi colori. L'ultimo sussulto di una sfida avvincente ed emozionante arriva per dar gloria personale a Marchioro, bravo a concludere a rete una giocata magistrale di Jarre che in pieno stile Neymar riceve la sfera sull'out di sinistra e con un doppio passo in progressione dribbla tre avversari e serve in mezzo Marchioro che stoppa, finta il tiro di sinistro e di destro spedisce all'angolino basso dove Budau non può arrivare. Si chiude quindi 5-1, con uno straordinario dominio granata la sfida tra Torino e Verona.





IL TABELLINO







TORINO-VERONA 5-1

RETI (4-0, 4-1, 5-1): 17' Dalla Vecchia (T), 28' Acar (T), 13' st Maset (T), 17' st Dalla Vecchia (T), 32' st rig. Napolitano (V), 38' st Marchioro (T).

TORINO (4-3-3): Brezzo 6.5, Gaj 6.5 (20' st Omorogbe 6), Ceschin 6.5, Taouri 8, Colletta 6.5, Gallea Beidi 5.5, Dalla Vecchia 8.5 (20' st Jarre 7), Acar 8 (20' st Marchioro 7), Krulich 7 (8' st Njie 6.5), Capac 6.5 (20' st Ceica 6), Savva 6 (34' Maset 7). A disp. Lopez. All. Asta 7.5.

VERONA (3-5-2): Marchetti 5, Nwanege 6 (20' st Preta 5.5), Golin 5.5, De Franceschi 5.5 (1' st Napolitano 7), Basilisco 6, Nitri 6, Ciontos 7 (20' st Gasparato 5.5), Dalla Riva 5.5 (20' st Dobrev 6), Diao 6, Formichetti 6.5 (28' st Trevisan sv), Valenti sv (3' Budau 5.5). A disp. Zanetti, Personi, Mateescu. All. Montorio 6.

ARBITRO: Castellano di Nichelino .

COLLABORATORI: Russo di Nichelino e Ambrosino di Nichelino.

AMMONITI: Dalla Riva (V), Omorogbe (T), Krulich (T).

ESPULSI: 2' Marchetti (V), 33' Gallea Beidi (T).





LE PAGELLE

TORINO



Brezzo 6.5 Spettatore non pagante per gran parte del match, quando viene chiamato in causa si fa trovare sempre pronto e dinamico. Respinge efficacemente le rare conclusioni che arrivano dalle sue parti.

Gaj 6.5 Spinge bene sulla fascia giocando in modo ordinato e con disciplina, non concedendo nulla agli avversari.

20' st Omorogbe 6 Entra bene in partita a partita in corso, un po' ingenuo nell'occasione della trattenuta su Balde da cui è scaturito il rigore per gli avverari

Ceschin 6.5 Sull'out di sinistra, insieme ad Acar e Capac da vita ad una catena che si muove secondo ritmi sincronizzati e puntuali. Quando spinge lo fa sempre con intelligenza rispettando sempre le marcature e le diagonali di poszione.

Taouri 8 Una Muraglia Invalicabile, gioca una partita sontuosa non concedendo nulla agli avversari. Con una lettura delle dinamiche di gioco lucida e preventiva neutralizza qualsiasi velleità degli attaccanti avversari.

Colletta 6.5 Intelligente, capace e impavido, governa il centrocampo impostando i ritmi di gioco per i compgani e giocando una partita in fase di interdizione magistrale.

Gallea Beidi 5.5 Partita perfetta fino al minuto 33' L'espulsione pregiudica una prestazione di spessore, troppo ingenuo e scomposto l'intervento su Formichetti ormai lanciato a rete. L'errore poteva pregiudicare la partita per la sua squadra.

Dalla Vecchia 8.5 Magistrale, gioca una partita di eccelsa intelligenza tattica e atletica. Pressa a tutto campo creando sempre superiorità numerica. L'incornata che sblocca la partita è devastante, spezza in due il match incanalando i suoi sul binario giusto.

20' st Jarre 7 Imprendibile, quando mette il turbo e punta gli avversari è inmarcabile. La progressione palla al piede è il suo punto di forza vedasi l'occasione dell'assist per Marchioro dove semina letteralmente il terrore tra gli avversari sulla fascia sinistra.

Acar 8 Semplicemente devastante, è il padrone indiscusso del centrocampo, sempre nel posto giusto al momento giusto, fa sempre la giocata giusta giusta al momento giusto Le capacità tecniche di cui fa sfoggio sono stupefacenti, vedasi la giocata magistrale sul gol del 4-0.

20' st Marchioro 7 Entra dalla panchina e segna con un gran gol figlio di un gesto tecnico di spessore

Krulich 7 Gioca una partita a servizio dei compagni, non segna ma fa segnare. Quando scatta sulla fascia è imprendibile, saetta.

8' st Njie 7 Entra a partita in corso dano una mano essenziale ai compagni, il gol del 4-0 nasce da una sua invenzione che spezza il momento di pressione degli avversari e permette alla squadra di prendere l'effettivo sopravvento del match.

Capac 6.5 Gioca una partita di qualità e quantità dispensando giocate per i compagni che forse sfruttano poco i suoi suggerimenti.

20' st Ceica 6 Entra bene a partita in corsa, dando il suo contributo alla vittoria finale

Savva 6 Gioca una buona partita, facendo intravedere degli spunti interessanti, contribuisce alla costruzione del doppio vantagggio, purtroppo è la pedina sacrificabile per sopperire all'espulsione del compagno di squadra.

34' Maset 7 Roccioso, chiamato in causa per prendere il posto dell'espulso Gallea Beidi, entra, segna e salva un gol sulla linea. Giornata perfetta da incorniciare. La sua concentrazione tattica è esemplare.



All. Asta 7.5. Prepara la gara in modo sublime, anche se i suoi sembrano un po' timidi nelle prime battute, lui infonde coraggio e caparbietà trascinando i suoi ragazzi allo spettacolo puro figlio di un grandioso dominio tecnico e tattico.





VERONA



Marchetti 5 Tremendamente ingenuo nel toccare la sfera con le mani fuori dall'rea di rigore. Il suo gesto e relativa espulsione pregiudica pesantemente la gara dei suoi.

Nwanege 6 Gioca un'ottima partita, cercando di contrastare l'impeto avverario, purtroppo non sempre ci riesce.

20' st Preta 5.5

Golin 5.5 A A volte in ritardo sulla lettura del gioco e sul posizionamento

De Franceschi 5.5 Troppo schiacciato sulla linea dei difensori, non riesce a dare ritmo alla manovra

1' st Napolitano 7 Entra e da una botta di adrenalina alla sua squadra, ci crede fino alla fine e con coraggio e determinazione s'incarica della battuta del rigore

Basilisco 6 Vigoroso nel primo tempo si spegne con il crescere del ritmo e con il passare del tempo

Nitri 6 Gioca una partita di quantità, manca un pizzico di qualità

Ciontos 7 Unico spiraglio di gioco e di luce per la sua squadra, è il giocatore che più mette in diffcoltà con le sue giocate i granata.

20' st Gasparato 5.5 Entra a partita in corsa ma non riesce ad opporsi efficacemente alle scorribande degli avversari

Dalla Riva 5.5 Poco lucido, e incostante per tutta la gara

20' st Dobrev 6 Gioca una partita di quantità

Diao 6 Fa a spallate con la retroguardia avversaria, non riuscendo ad imporsi quasi mai. Con il tempo viene risucchiato dalla marcatura avversaria

Formichetti 6.5 Cerca di dare ordine alla manovra e spesso ci riesce, purtroppo è poco assistito dalla sua squadra.(28' st Trevisan sv)

Valenti sv 3' Budau 5.5 Cerca di opporsi come può alle conclusioni avversarie, purtroppo per lui la difesa non lo assiste



All. Montorio 6 Partita condizionata dall'espulsione, non è questa la gara che aveva preparato in settimana.