Il Verona sbatte contro Torriani, il Milan è impreciso: il big match fa sorridere la Spal

Da una parte la bravura di Torriani, dall'altra l'imprecisione degli attaccanti. Il Verona sbatte contro il portiere avversario, il Milan non segna per questione di centimetri. Per un motivo o per l'altro, ma fatto sta che nessuno fa gol: l'anticipo tra scaligeri e rossoneri finisce 0-0. Ed è un pareggio giusto: che permette all'Hellas di mantenersi nelle zone alte della classifica e che manda nel dimenticatoio la clamorosa debacle di settimana scorsa (5-1) contro il Torino, che muove ancora la classifica di un Diavolo che conferma la propria imbattibilità portando a casa il secondo clean sheet stagionale e che fa...

