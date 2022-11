La rovesciata di Cappiello non basta alla rimonta; il Milan si allontana dalla vetta

Palleggio ritmato e occasioni col contagocce nell'1-2 tra Milan e Parma. Il Diavolo insiste per tutta la durata della gara, ma gli emiliani fanno buona guardia della porta e si dimostrano letali quando si affacciano nella trequarti avversaria. A firmare il vantaggio sono Mikolajewski su rigore al tramonto del primo tempo, al quale raddoppia Tarantola nella ripresa. Il Milan accorcia e spera con la rovesciata di Cappiello (e la "collaborazione" del portiere avversario), ma al triplice fischio si ufficializza la vittoria del Parma, che va a meno due da Inter, Milan e Torino.

FULMINE MIKOLAJEWSKI

Le squadre puntano sulla solidità nei primi minuti. I padroni di casa scendono in campo con Malaspina davanti al quartetto difensivo Rana-Ferroni-Heffernan-Ghiabaudo, con Rossi, Sala e Chiesurin dietro le punte Nahrudnyy e Tavernaro. Gli emiliani replicano coi terzini Gandolfi e Marino ai lati di Tarantola e Mancini. Russo, Postiglioni e Florea smistano a metà campo dietro Mbaye col compito di innescare gli attaccanti Pedrini e il sotto età Mikolajewski. Al netto di qualche ripartenza con lanci lunghi a cercare la velocità di Mbaye, il Parma si copre contro un Milan che imposta il suo gioco faticando però a trovare spazi. Quest'ultimo si affida ai calci piazzati per creare qualche pericolo, prima con un angolo al 14', sui cui sviluppi Ferrone calcia al volo fuori con deviazione; poi, al 33', Rossi calcia una punizione da lontanissimo - pallone teso che sorvola la traversa. Due minuti dopo Nahrudnyy riesce a impegnare il portiere Niang, che sulla conclusione bassa e angolata si allunga e devia in angolo. A sbloccare la partita sono però gli ospiti, col calcio piazzato per eccellenza. Mikolajewsky riceve un pallone lungo in area su cui Zanon esce in ritardo atterrando l'attaccante. Il numero 1 nega il contatto, ma il direttore non ha dubbi: calcio di rigore e cartellino giallo per il portiere. Dagli 11 metri ci va proprio Mikolajewski, che imbuca nell'angolino nonostante Zanon avesse intuito la direzione.

FUOCO FATUO

La ripresa si ispira al copione dei primi 45 minuti. Il Milan abbozza un gioco più propositivo nella metà campo avversaria ma le mura parmensi sono ancora difficili da penetrare. Sono invece gli ospiti a procurarsi le prime due vere occasioni del secondo tempo, prima con Mancini che calcia di poco alto dopo essersi accentrato tra le maglie avversarie, poi con Russo che prova ad approfittare di un'uscita spavalda di Zanon per imbucare da lontanissimo - ma il portiere fa in tempo a tornare in area e respingere la conclusione. I milanesi puntano sul subentrato Martinazzi (il sotto età allenato da Abate nella scorsa stagione), ma la difesa rossoblù non si risparmia con gli straordinari in chiusura. A 11' dalla fine la squadra ospite centra il raddoppio, con la conclusione al volo di Tarantola che filtra tra la confusione in area (dovuta a un contatto e le conseguenti proteste di entrambe le squadre). I rossoneri rientrano in partita dopo meno di 2 minuti, con la rovesciata a bordo area di Cappiello e la sfera umida per la pioggia che sguscia via dalla presa (apparentemente sicura) di Niang, protagonista fin qui di un'ottima gara. Il gol che accende le speranze dei rossoneri si rivela presto una sventura, perché nonostante le insistenze offensive (e l'ampio recupero di 6 minuti) i gialloblù sono bravi a chiudersi e a gestire il pallone quando ne hanno la possibilità, procurandosi anche l'occasione del 3-1 col gran tiro da fuori di Postiglioni. La sfera si stampa sulla traversa, ma poco male per gli ospiti che si prendono i 3 punti avvicinandosi al podio.

IL TABELLINO

MILAN-PARMA 1-2

RETI (0-2, 1-2): 41' rig. Mikolajewski (P), 34' st Tarantola (P), 36' st Cappiello (M).

MILAN (4-1-3-2): Zanon 6, Rana 6.5 (11' st Martinazzi 6.5), Ghibaudo 6, Ferroni 6.5, Heffernan 6.5, Rossi 6.5, Sala 7 (23' st Cappiello 7), Malaspina 7, Nahrudnyy 6.5, Tavernaro 6.5 (38' st Cecotti sv), Chiesurin 6. A disp. Rugginenti, Fontana, Bashi, Baricchio. All. Terni 6.

PARMA (4-3-1-2): Niang 6.5, Gandolfi 7, Marino 6.5, Florea 7, Tarantola 7.5, Mancini 6.5, Russo 6.5 (30' st Lorenzani 6.5), Postiglioni 6.5, Pedrini 6.5 (43' st Menzani sv), Mbaye 7 (14' st Primavera 6.5), Mikolajewski 7 (43' st Komlosi sv). A disp. Osei, Scianaro, D'Ippolito, Orteca, Saporito. All. Castorina 7.

ARBITRO: Aloise di Lodi 7.

ASSISTENTI: Nechita di Lecco e Daghetta di Lecco.

AMMONITI: Russo (P), Mancini (P), Chiesurin (M), Zanon (M).