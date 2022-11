Italia, la sfida con la Francia continua: i classe 2005 convocati da Franceschini

Dopo la doppia amichevole con la Serbia, l'Italia Under 18 si prepara a tornare in campo per la doppia amichevole di prestigio contro la Francia. Giovedì 17 novembre (alle 15) e domenica 20 novembre (alle 11) gli Azzurrini scenderanno in campo contro i pari età transalpini al Centro Tecnico Federale di Clairefontaine. Per l'occasione il ct Daniele Franceschini ha chiamato 24 calciatori, che si raduneranno nella serata di domenica 13 novembre - dopo il turno di campionato - al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma.

Le due schegge laterali della Primavera del Milan: a sinistra Adam Bakoune, unico classe 2006 convocato da Franceschini, a destra Davide Bartesaghi, esterno mancino classe 2005

2005 MOTIVI PER SORRIDERE

Tra le scelte del ct 23 classe 2005 e 1 classe 2006, Adam Bakoune: terzino del Milan, sta giocando ormai stabilmente da titolare nella Primavera 1 di Ignazio Abate, che lo aveva con sé in Under 16 l'anno scorso e che lo ha promosso consegnandoli ufficialmente le chiavi della fascia destra dell'Under 19 rossonera. Le 10 presenze in campionato hanno convinto Franceschini che ora lo vuole vedere da vicino. Oltre a Bakoune, il Diavolo porta in Nazionale anche Davide Bartesaghi, esterno basso mancino di grande qualità che ritrova l'Azzurro dopo aver saltato il doppio impegno con la Serbia. La squadra che dà più giocatori alla causa Azzurra è l'Inter, con ben quattro rappresentanti: due centrocampisti - Leonardo Bovo e Daniel Quieto - e due attaccanti, Francesco Pio Esposito e Enoch Owusu. A chiudere le presenze lombarde c'è un bergamasco, Marco Palestra dell'Atalanta, una delle poche liete degli orobici in un inizio di campionato complicato per Fioretto: terzino destro, ha collezionato 11 presenze segnando anche 1 gol. I profili che arrivano dal Piemonte sono invece 4. Tre sono della Juventus, e due sono degli habitué della Nazionale: Saverio Domanico, difensore, e Diego Ripani, centrocampista. Il volto nuovo è quello di Lorenzo Anghelè, attaccante che si è ritagliato un ruolo da protagonista con la Primavera bianconera scalando le gerarchie alle spalle di mostri sacri come Turco e Mancini: l'attaccante ex Sampdoria si sta ritagliando il suo spazio e ha segnato il primo gol in categoria contro il Cagliari. Dal Torino invece c'è Aaron Ciammaglichella, giocatore di ampie garanzie ma che quest'anno non ha ancora ingranato: in casa granata si spera che l'Azzurro possa rivitalizzare un giocatore di grandi qualità.

I CONVOCATI

PORTIERI : Federico Magro (Lazio), Francesco Borriello (Parma), Francesco Di Bartolo Zuccarello (Udinese).

: Federico Magro (Lazio), Francesco Borriello (Parma), Francesco Di Bartolo Zuccarello (Udinese). DIFENSORI : Marco Palestra (Atalanta), Adam Bakouné (Milan), Saverio Domanico (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Saer Diop (Bologna), Luigi D’Avino (Napoli), Alessandro Milani (Lazio), Davide Bartesaghi (Milan).

: Marco Palestra (Atalanta), Adam Bakouné (Milan), Saverio Domanico (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Saer Diop (Bologna), Luigi D’Avino (Napoli), Alessandro Milani (Lazio), Davide Bartesaghi (Milan). CENTROCAMPISTI: Aaron Giammanichella (Torino), Fabio Parravicini (Spal), Diego Ripani (Juventus), Leonardo Bovo (Inter), Leonardo Graziani (Roma), Marco Oliva (Lazio), Daniele Quieto (Inter), Vincenzo Onofrietti Teixeira (Borussia Dortmund).

Aaron Giammanichella (Torino), Fabio Parravicini (Spal), Diego Ripani (Juventus), Leonardo Bovo (Inter), Leonardo Graziani (Roma), Marco Oliva (Lazio), Daniele Quieto (Inter), Vincenzo Onofrietti Teixeira (Borussia Dortmund). ATTACCANTI : Kevin Bruno (Sassuolo), Alessandro Bolzan (Roma), Francesco Pio Esposito (Inter), Enoch Owusu (Inter), Lorenzo Anghelé (Juventus).

: Kevin Bruno (Sassuolo), Alessandro Bolzan (Roma), Francesco Pio Esposito (Inter), Enoch Owusu (Inter), Lorenzo Anghelé (Juventus). STAFF: Tecnico: Daniele Franceschini; Assistente tecnico: Matteo Barella; Preparatore atletico: Nicolò Varesco; Preparatore dei portieri: Fabrizio Capodici; Match analyst: Andrea Zappavigna; Medici: Alessandro Carducci e Lorenzo Sapegno; Fisioterapista: Andrea Cantera; Segretario: Fabio Ferappi.