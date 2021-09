Marnate-Antoniana: Martegani e Carrozzo, due gol a testa. Bonfiglio tiene alta la bandiera Antoniana

Due belle doppiette di Martegani e Carrozzo regalano al Marnate il successo nell'esordio stagionale di Coppa Lombardia. Cinque a uno il risultato finale per i padroni di casa contro un'Antoniana ancora "work in progress", risultato che sottolinea comunque la buona condizione e l'affiatamento della compagine di Tosi.



Primo tempo moderatamente equilibrato che termina con il parziale di 2-0. Vantaggio al minuto 25 con Martegani che si invola in campo aperto dopo una triangolazione e segna sull'uscita del portiere. Raddoppio a dieci dall'intervallo con Carrozzo che conclude in pallonetto dopo una bella azione personale. Nella ripresa le squadra si allungano, i cambi mischiano le carte e arrivano le altre reti. Ancora Carrozzo, al decimo, con un gran tiro dal limite che colpisce il palo interno prima di insaccarsi. Poi c'è la reazione d'orgoglio dell'Antoniana che accorcia le distanze in mischia con Bonfiglio. Ci pensa però sempre Martegani a ripristinare il distacco, saltando due uomini prima di depositare in rete il 4-1. L'ultimo centro è di Trifino, che calcia da 35 metri cogliendo il legno prima della deviazione di schiena del portiere che indirizza il pallone in gol. Ai fini della cronaca da segnalare anche il calcio di rigore fallito da Martinoli per gli ospiti.

«Credo che a dispetto del risultato e delle squadre che soprattutto nel secondo tempo si sono allungate, si sia visto un buon gioco e delle individualità interessanti da ambo le parti» sarà il commento del tecnico Alessandro Tosi del Marnate.

Per l'Antoniana il commento è del dg Giuseppe Abenante: «Una gara da considerare alla stregua di un'amichevole per noi. Abbiamo un organico ancora molto ridotto a disposizione, tanto che abbiamo schierato un 2005 come portiere».





IL TABELLINO

Marnate-Antoniana 5-1

RETI (3-0, 3-1, 5-1): 25' Martegani (M), 35' Carrozzo (M), 10' st Carrozzo (M), 15' st Bonfiglio (A), 20' st Martegani (M), 35' st Trifino (M).

MARNATE: Vezzaro, Galli, Betto, Azizi, Genovese, Terzi, Tenti, Lafranceschina, Carrozzo, Frasconi, Martegani. A disp. Corbella, Genesini, Trifino, Flamini, Statile, Lovo, Altavilla. All. Tosi.

ANTONIANA: Giannotta, Battaglia, Colombo, Bonfiglio, Rappa, Nyaka, Scarlata, Hechaichi, Volontè, Martinoli, Liano. A disp. Menghini, Mazzanti, Nigro, Cassese. All. Mazzucchelli.

ESPULSO: 15' st Lovo(M).