Accademia Inveruno-Concordia, un gol e un punto a testa: Pisoni e Corsi firmano il pareggio

Risultato che dice equilibrio quello di Accademia Inveruno-Concordia: il match tra le due squadre è terminato 1-1, con entrambe le reti che sono arrivate nel secondo tempo. Hanno aperto i padroni di casa al 15' del secondo tempo, con un'azione manovrata da destra che ha portato Diego Pisoni alla conclusione di prima intenzione, col destro, dal limite dell'aria: il terzino si è spinto in avanti ed ha tracciato una traiettoria che è andata ad infilarsi sotto il sette della porta protetta da Clerici. Il Concordia però non si è dato per vinto e appena sette minuti dopo, precisamente al 22', ha trovato la via del pareggio sfruttando una disattenzione difensiva: Salerio ha provato la botta da fuori, Di Nello ha respinto corto e ne ha approfittato Corsi, che si è avventato sul pallone ed ha gonfiato la rete, facendo 1-1. Il risultato poi non è cambiato e le squadre non sono riuscite a passare in vantaggio. Al triplice fischio, infatti, arriva un punto a testa per le due compagini.

Al termine del match, ha commentato la prova della sua squadra il tecnico dell'Accademia Inveruno, Davide Colombo, che ha detto: «La squadra è giovane. Hanno fatto quello che dovevano fare, restando concentrati per praticamente tutta la partita. Abbiamo rischiato poco, nulla direi. Abbiamo subito gol sulla nostra unica disattenzione. Su questo dobbiamo assolutamente migliorare ed è quello che c'è da fare adesso. Dobbiamo lavorare, migliorare e perfezionarci sotto tutti i punti di vista».

Anche Fabrizio Giuri, allenatore del Concordia, ha avuto modo di dire la sua sulla gara disputata dai suoi ragazzi: «Sono soddisfatto di come i ragazzi hanno interpretato la gara. Stanno rispondendo bene alla preparazione ed ho avuto segnali positivi, vedendo sul campo quello che proviamo in allenamento. In particolare, mi ha soddisfatto molto l'approccio alla gara: la squadra allo svantaggio non si è disunita e anzi, ha premuto sull'acceleratore e abbiamo trovato praticamente subito il gol del pareggio».

IL TABELLINO

Accademia Inveruno-Concordia 1-1

RETI (1-0, 1-1): 15' st Pisoni (A), 22' st Corsi (C).

ACCADEMIA INVERUNO: Di Nello, Grosso, Pisoni, Annovazzi, Concas, Ranzani, Zavota, Boiocchi, Gesualdi, Aiello, Brianza. A disp. Baraggini, Ranzani, Coppola, Marnati, Lucchi, Depalo. All. Colombo.

CONCORDIA: Clerici, Caloni, Bernerio, Martolini, Barone, Cerini, Salerio[03], Onesti, Corsi, Sblendido, Meda. A disp. Rigoli, Grassini, Garavaglia, Surace, Lazzati, Martolini. All. Giuri.