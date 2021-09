Fatima Traccia - Real Vanzaghese girandola di gol, finisce 3 - 4 in favore degli ospiti

Dopo la sconfitta della prima giornata la Real Vanzaghese si rialza e sale a quota tre punti in classifica, giocando meglio per la maggior parte dei 90' minuti di gioco, contro un Fatima volenteroso ma con poche trame offensive, che resta così ancora a quota zero nel suo girone. Protagonista del match è Gidari molto bravo nello sfruttare le uniche due palle gol che li si sono presentate davanti. Per quanto riguarda i padroni casa è da sottolineare il carattere combattivo dei ragazzi di Braghiroli, caparbi nel tentare fino all'ultimo di recuperare il risultato, con molte azioni sul finale soprattutto...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con