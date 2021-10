Osl Garbagnate - Mascagni: Assamou non basta, Gorini si gode la doppietta di Sala e conquista in rimonta

Partita piena di emozioni quella tra Garbagnate e Mascagni valevole per la quarta giornata del Girone C del campionato Under 19 di Legnano. Nel primo tempo la squadra di casa domina in lungo e in largo, senza concedere praticamente nulla agli avversari, segnano una rete e rischiando più volte di raddoppiare. Il cartellino rosso sventolato in faccia ad Agugliari è il colpo di grazia per una squadra che si trovava già in netta difficoltà. Il calcio però è uno sport strano, imprevedibile e a volte basta un episodio per cambiare le sorti di una partita che sembrava finita. Nella ripresa...

