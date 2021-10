Lainatese-Osl Garbagnate: Gadeschi risponde a Murgia, la sfida termina senza vincitori

Finisce 1-1 l'emozionante sfida tra Lainatese e Osl Garbagnate. A segnare per primi sono gli ospiti, allenati da Simone Dalla Grana, i quali passano in vantaggio al 6' del primo tempo grazie al bellissimo gol di Matteo Murgia. I padroni di casa, guidati da Vincenzo Bilotti, pareggiano al 11' della ripresa con una rete di Federico Gadeschi. Ad un primo tempo in cui il tatticismo e la paura di subire gol hanno la meglio, ne segue un secondo ricco di occasioni, sia dall'una che dall'altra parte. Da sottolineare ed apprezzare il fatto che, nonostante la partita sia stata ricca di...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con