Le perle di Gadeschi e Colombini fanno volare la Lainatese nel big match d'alta quota

Lo scontro d'alta quota tra Osl Garbagnate e Lainatese vede prevalere gli ospiti grazie alle prodezze di Gadeschi e Colombo. Con questa vittoria i ragazzi di Bilotti si portano a +7 sui loro avversari odierni e mantengono l'imbattibilità. In una partita equilibrata gli ospiti riescono ad avere la meglio nella ripresa con un gol in apertura e uno nel finale. Per i locali una discreta prestazione: buone trame di gioco, squadra organizzata ma oggi poco incisiva negli ultimi metri. Discorso diverso per la Lainatese che riesce a concretizzare due occasioni grazie a due reti di pregevole fattura di due dei...

