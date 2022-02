Le pagelle di Osl Garbagnate-Lainatese: Tutti i duelli sono di Colombo, buon dialogo La Ruffa

Partita equilibrata decisa da due prodezze di Gadeschi e Colombini. Il primo tempo è avaro di emozioni mentre la ripresa è più vivace. Entrambe le squadre giocano bene tecnicamente, mostrano buone trame e un'ottima organizzazione. La differenza l'hanno fatta due grandi giocate: un diagonale chirurgico nell'angolino basso sinistro e un colpo di tacco geniale. LA PARTITAOSL GARBAGNATE Ghirardi S. 6 Non ha occasione di mettersi in mostra con parate complicate e sui gol non può nulla. Novati 6.5 Mostra buona corsa e tecnica, diverse le sue giocate di qualità. 27'st Di Maria 6 Prova a innescare i...