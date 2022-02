Otto minuti di fuoco per il Mazzo valgono la vittoria nello scontro diretto

Il Mazzo si aggiudica lo scontro diretto contro la Lainatese per 4-2 grazie ai gol di Garziano, Bargagni, Ruffolo e Spadone. Agli ospiti non bastano le reti di Serra e Brindani. Con questo successo i ragazzi di Casnaghi si portano a +5 dai loro avversari odierni con una partita in meno e mantengono l'imbattibilità. A passare in vantaggio sono gli ospiti con un rigore di Serra, ma i padroni di casa rientrano dagli spogliatoi come meglio non si può e tra il 2' l'8' realizzano tre gol con Garziano, Bargagni e Ruffolo. Gli ospiti rimangono in 10, ma continuano a...