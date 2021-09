Baranzatese-Cob 91: Biscardi porta a casa il pallone in venti minuti. Megna, un gol alla Insigne, Lardera per l'orgoglio gialloblù

È un Alessandro Biscardi in versione US Open quello che trascina la Cob 91 a una vittoria tennistica all'esordio in Coppa Lombardia in casa Baranzatese. Tre sigilli personali nel giro di soli 20 minuti per il 2004 ex Lombardia Uno e Cinisello appena approdato a Cormano, e il set è servito anche in virtù del bellissimo gol "aggir'" del funambolico Megna, che fissa il risultato sul 4-0 dopo neanche metà della prima frazione. Tramortita dalla quaterna iniziale, la Baranzatese prende col passare del tempo le misure anche in virtù dell'espulsione di Galli tra le fila ospiti (già nel primo tempo),...

