Franco Scarioni-Real Crescenzago: la grande doppietta di Parapini fa volare gli arancioni

Inizia alla grande la stagione dell’Under 19 della Franco Scarioni, che in casa batte per 3-0 il Real Crescenzago nella prima giornata della Coppa Lombardia. In via Tucidide i ragazzi di Quintini non danno scampo agli avversari e chiudono la pratica in un’ora dimostrando già una buona condizione fisica. Sorprende, anzi, che, dopo un primo tempo faticoso - complice anche il gran caldo, come ammesso dallo stesso tecnico degli arancioni – la Scarioni si sia scatenata nella ripresa, rischiando anche più volte d trovare la rete del 4-0. Grande protagonista Paparini, che realizza una grande doppietta nella ripresa e dimostra...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con