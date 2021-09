Mazzo-Oratoriana Vittuone: vola altissimo la formazione di Casnaghi, Beretta incontenibile

Il match tra le due contendenti regala reti dal primo tempo fino al fischio finale, e si chiude 10-2, regalando una bellissima vittoria al Mazzo. I padroni di casa s'impongono senza alcun problema, complice una prestazione forse troppo in sottotono degli avversari. Mazzo irresistibile. La partita è calda sin dal fischio d’inizio e ad avere più campo sembrano gli ospiti, ma dopo poco le carte in tavola cambiano. Al 2’ ci prova subito Agnello, con un tiro che esce ampiamente fuori non mettendo in pericolo i padroni. I primi cinque minuti vedono solo il Vittuone in attacco, con un’interessante punizione...

