Atletico CVS e Muggiano rinunciano al campionato

Neanche una settimana fa sono usciti i calendari dei gironi di Under 19 e quello dell'Under 18 che è già il tempo di modificarli. Di nuovo, come si legge nel comunicato numero 7 pubblicato nel pomeriggio odierno ci sono i ritiri delle squadre da parte dell'Atletico CVS dell'Under 18 e del Muggiano Under 19.

I primi, inseriti originariamente nel Gruppo F, l'unico che riguarda la delegazione di Milano, hanno ricevuto dal Giudice Sportivo 250,00 euro di ammenda, mentre più salato è il conto per il Muggiano, a cui è stata comminata una multa da 2000,00 euro.

Nella nota del Giudice Sportivo, Avvocato Fabio Daniele Davanzo, si legge 'che tutte le società della categoria Juniores Under 19 - Girone "B", che avrebbero dovuto incontrare la società Gruppo Sportivo Muggiano, osserveranno un turno di riposo'. Stessa sorte spetta le compagini che dovevano affrontare l'Atletico CVS.

Allegati al comunicato citato in precedenza si trovano le società iscritte ai vari campionati della delegazione: dall'Under 17 all'Under 14. La prossima settimana dovrebbe essere quella buona per la pubblicazione dei gironi e del calendario per queste categorie. CLICCA QUI