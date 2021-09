Under 19: Gorlese e Atletico Milano vicinissime al ritiro della squadra

A poco più di una settimana dall'inizio del campionato di Under 19 altre due società, oltre al Muggiano già ufficiale, sono molto vicine a ritirare la squadra vista la difficoltà di formare una rosa a livello quantitativo sufficiente per affrontare la competizione.

Sembra una maledizione per il Girone B, lo stesso del Muggiano, visto che l'Atletico Milano non prenderà parte al campionato, insieme alla Gorlese, formazione che era stata inserita nel gruppo C. Se quest'ultimo raggruppamento potrà essere allineato con un turno di riposo in più per le squadre che avrebbero dovuto incontrare la Gorlese, per quanto riguarda, invece, il Girone B la situazione è diversa visto che il turno di riposo supplemetare era stato inserito già dopo la rinuncia del Muggiano e ora senza l'Atletico Milano si potrebbe prospettare una rimodulazione dei calendari. A sciogliere ogni dubbio dovrebbe essere il comunicato ufficiale del CRL di giovedì prossimo.