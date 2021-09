Idrostar-Sempione: Merra vince anche questa e passa il turno, il rigore di Lucarelli non basta ai giallobù

Il Sempione Half non si ferma e vince anche 3-1 sul campo dell'Idrostar, qualificandosi a punteggio pieno per il prossimo turno della Coppa Lombardia. Niente da fare invece per la squadra di Andrea Fiore, che con questa sconfitta ferma il proprio percorso all'interno della competizione, nonostante la vittoria di misura nel match d'esordio contro il Baggio aveva fatto ben sperare.

L'equilibrio della partita è stato spezzato quasi immediatamente da un gran gol in rovesciata di Martinazzi, che ha portato in vantaggio i suoi e ancora una volta si dimostra uno dei giocatori più decisivi di tutto il torneo. I ragazzi di Merra però non appaiono lucidissimi, la trama di gioco è spesso lenta e prevedibile e al 39' la squadra di casa conquista un calcio di rigore che Lucarelli trasforma nella rete del momentaneo pareggio. La gara prosegue nel secondo tempo sulla falsa riga dei primi quarantacinque minuti, con entrambe le compagini che non eccellono ne tatticamente e ne tecnicamente, tanto che gli ospiti si vedono costretti a cambiare il proprio assetto, mossa che apre nuovi spazi e che risulta decisiva. Al 21' della ripresa Pisapia spezza l'equilibrio e trova l'asso nella manica con un grande conclusione da fuori che non lascia scampo a Sertorio e va ad infilarsi sotto al sette, sancendo così il sorpasso del Sempione. I gialloblù provano a reagire ma senza sortire alcun effetto, e dopo sei minuti De Vito mette in porta il tap-in del 3-1 che chiude definitivamente i conti e interrompe il cammino dell'Idrostar.

IL TABELLINO

Idrostar-Sempione Half 1-3

Rerti: 12' Martinazzi (S), 39' rig. Lucarelli (I), 21' st Pisapia (S), 27' st Di Vito (S).

Idrostar (4-3-3): Sertorio, Fiori, Fiore (1' st Catalano), Bulgari (26' st Pagnozzi), Marzi, Lucarelli, Sawires (36' st Sitro), Nidasio, De Angelis, Surace (15' st Anselmo), Stellato (15' st Martinangeli). A disp. Portulano. All. Fiore.

Sempione Half (4-3-3): Ebali, Casati, Aretano (30' Centurione), Ferrari, Ghabraoui Mohamed, Baraviera, Rossetti (1' st Di Vito), Assini (7' st Chinzi), Trombini, Brighenti (1' st Pisapia), Martinazzi (30' st Bruno). A disp. Sonori, Javier Medina, Stelluti. All. Merra.

Arbitro: Barbaro di Abbiategrasso.

Ammoniti: Ghabraoui Mohamed (S), Aretano (S), Lucarelli (I).