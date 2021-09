Terminati i gironi: ecco tutti i verdetti dei gruppi milanesi

Si è conclusa la prima fase a gironi della Coppa Under 19 Provinciale, anche se Orpas-Real Crescenzago si giocherà mercoledì prossimo alle 19, ma questo non cambia i verdetti e le formazioni che accedono agli ottavi di finale che saranno divisi, in mancanza di nuove comunicazioni, in tre date: martedì 26 ottobre, 6 novembre e mercoledì 23 novembre per le gare dei vari raggruppamenti che saranno anche qui da due, da tre o da quattro squadre.

A Cob 91, Franco Scarioni e Casorate, già qualificate e comunque vittoriose anche all'ultima giornata, si uniscono al turno successivo della competizione anche Mazzo, che elimina l'Arluno e passa a punteggio pieno, Medigliese, con l'Opera che getta l'occasione di appaiarla visto il pareggio in casa dell'Usom e Iris, premiato dalla miglior differenza reti nei confronti dell'Orione, visto l'1-1 finale di martedì sera con un rigore sbagliato per parte. Stessa sorte per la Real Trezzano che con il pareggio di ieri sera, sempre per 1-1, è riuscita a strappare il pass per la fase a eliminazione diretta ai danni dello Zibido, che può rammaricarsi molto visto che quando si trovava in vantaggio ha fallito il calcio di rigore che l'avrebbe portato sul 2-0.

Ecco i risultati della terza e ultima giornata della fase eliminatoria, ricordando l'appuntamento con Orpas-Real Crescenzago del Girone 23 di mercoledì prossimo, anche se le due formazioni sono già eliminate dalla competizione:

Girone 4

Arluno- Oratoriana Vittuone 0-0

Mazzo-Victor Rho 1-0 (20' st Caruso)



Girone 5

Cob 91-Solese 4-1 (14', 19' st Baga, 16' Di Bella, 35' Sirb; 35' st Valadè)

Cassina Nuova-Baranzatese 2-0 (15', 40' Piccirillo)

Girone 23

Franco Scarioni-Frog Milano 9-2 (8', 36', 39', 7' st Anania, 11' Mogni, 3' st Bucci, 24' st Vedani, 31' st Pindar, 35' st Romeo; 38' Aprile, 16' st Monfredini)

Girone 24

Usom-Opera 3-3 ( 15' Castoldi, 20' st, 30' st Hadar; Bascape, Capone, Leonardis)

Medigliese-Carpianese 10-0 (14', 45', 2' st, 3' st Toscani, 18' Manco, 1', 15', 30', 6' st Labbozzetta, 26' st Suardi)





Girone 25

Aprile 81-Arca 2-1 (10' st, 35' st Bonadio; 14' st Casella)

Iris-Orione 1-1 (42' Rizzo; 41' Taccetti)





Girone 26

Idrostar-Sempione 1-3 (39' rig. Lucarelli; 12' Martinazzi, 21' st Pisapaia, 27' st Di Vito)

Baggio-Masseroni 0-5 (Olivier, Bernava, 2 Calabrese, Oliviero)

Girone 27

Zibido-Real Trezzano 1-1 (20' Nazzaro; 30' st Tortorelli)

Buccinasco-Accademia Milanese 1-1 (45' st Fasoli; 30' Ciaburri)

Girone 28

Calvignasco-Casorate 0-3 (2 Peritore, aut. Ferrante)

Virtus Abbiatense-Mottese 3-2 (15' Moramarco, 25' Marku, 30' st Stoppa; 5' st Omar Moustafa, 6' st Trimboli)