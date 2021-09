Idrostar-Bonola: Lucarelli battezza la partita, rimpianto Baccalini per i ragazzi di Aloe

L'Idrostar vince 1-0 contro il Bonola e si rialza immediatamente dopo la sconfitta casalinga contro il Sempione Half, che aveva sancito l'eliminazione dei gialloblù dalla Coppa Lombardia. Dunque, tre punti per gli uomini di Fiore, che conquistano tre punti al termine di una gara tutt'altro che semplice, ma che li ha visti esordire nel Girone B.

La partita viene iniziata con un piglio migliore dai padroni di casa, che dopo pochi minuti hanno una grande occasione da corner per sbloccarla, ma senza riuscirci. L'episodio che cambia le sorti dell'incontro avviene al 22', quando il portiere del Bonola interviene con la mano fuori dalla propria area, il direttore di gara fischia la punizione ma inspiegabilmente decide di non espellere l'estremo difensore, suscitando la furia di Fiore e i suoi. Proprio da calcio piazzato Lucarelli disegna una gran traiettoria che va a depositarsi dritta in rete per l'1-0. Gli ospiti tentano di sovvertire il punteggio e mettono in campo ancora più grinta, ma suscitano l'effetto opposto, innervosendo una partita che sino a quel momento era stata molto corretta. Le due formazioni vanno a riposo dopo che Stelluto, tutto solo davanti al portiere, si divora il gol del raddoppio. Nel secondo tempo quando l'arbitro fischia un calcio di rigore per i gialloverdi, la situazione sembra pendere a favore dell'undici di Giuseppe Aloe, ma Notarstefano è bravissimo a distendersi e a deviare in angolo una grande esecuzione dal dischetto di Baccalini, speranze di un pareggio che si infrangono nuovamente al 42', questa volta fermate dal palo.

Andrea Fiore, allenatore dell'Idrostar, ha commentato così il successo odierno: «É stata una partita molto dura, soprattutto perchè dopo la mancata espulsione sulla punizione che poi ci ha portato davanti, gli animi in campo si sono scaldati intaccando le trame di gioco, la partita purtroppo si è incattivita. Sono comunque soddisfatto, perchè abbiamo iniziato con tre punti che ci danno morale in vista del proseguo del campionato, considerando anche che oggi avevamo anche sei indisponibili e avevamo in panchina molti ragazzi del 2005. Quando avrò la rosa al completo, darò finalmente l'impronta che voglio ai miei ragazzi».