Palazzolo Milanese-Cob 91: ripresa pazza che premia i ragazzi di Somenzi

Un secondo tempo ricco di colpi di scena quello vissuto da Palazzolo Milanese e Cob 91 che premia quest'ultimi quando ormai il 2-2 sembrava poter essere il risultato finale. Ma come spesso accade nel calcio è un episodio, e questa volta è un errore tecnico del portiere Calapod, a decidere le sfide più equilibrate. Comunque un'ottima gara quella dei padroni di casa che riescono per due volte a passare in vantaggio, prima al 5' con Nucci, classe 2006, che marchia il suo esordio in Under 19 con il gol, che arriva al termine di una bella azione costruita dal portiere...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con