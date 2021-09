Pero-Arluno 2010: capitan Raineri, Maggi ed Ermetici fanno sognare Lorusso

Pero che si impone per 4-0 in casa contro l'Arluno, rimasto in 10 uomini dopo soli 37 minuti per l'espulsione di Federico Bovini. I padroni di casa, che a fine partita si sono imposti per 4-0 grazie alle doppiette di Lorenzo Raineri e di Stefano Maggi, hanno dominato la partita dal primo all'ultimo minuto. I ragazzi di Antonio Lorusso sono riusciti, nonostante fossero in solo quattordici a disposizione per il non tesseramento di diversi giocatori, hanno mostrato un bellissimo gioco pieno di grinta e di tecnica. Dall'altra parte i giocatori allenati da Marco Fazio hanno cercato, davanti alle grandi capacità...

