Travaglia-Arca: Banfi e Carbone timbrano il cartellino e condannano i rossoblù, successo netto per la squadra di Cerutti

L'Arca sbanca il Comunale di Via Da Vinci con il risultato di 2-0 ai danni degli ospitanti del Travaglia, che non riescono mai a imporre il proprio giocano e si mostrano lenti e prevedibili, cedendo il passo già nei primi quarantacinque minuti. Successo che vale molto invece per gli arancioblù, vittoriosi con un ottima prestazione che lascia sensazioni positive in vista del proseguo della competizione. Banfi apre i conti. Il match si apre praticamente subito, quando al 9' minuto in seguito ad un rocambolesco batti e ribatti in area di rigore dei padroni di casa la spunta Banfi, che approfitta...

