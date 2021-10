Prime penalità in Under 19 e fra i 2008 dopo le gare del fine settimana

Doveva essere il posticipo della seconda di Under 19, ma Agrisport-San Crisostomo non si è giocata perchè gli ospiti non si sono presentati al campo di gioco, entro i termini definiti dal regolamento. Analizzata la situazione e comprovata la mancanza di documentazione idonea sia per un rinvio sia per mancata presenza causa forza maggiore, il Giudice Sportivo ha comminato alla formazione di Mirko Ghislandi la sconfitta a tavolino.

Oltre ai tre punti assegnati all'Agrisport, ci sono 200 euro di multa e un punto di penalizzazione per il San Crisostomo.

Stessa sorte per il FatimaTraccia Under 15, anche se le modalità che hanno portato alla non disputa della gara contro il Club Milanese. Infatti, sabato pomeriggio, i ragazzi di casa si sono presentati al campo, ma erano solamente in sei i calciatori in quel momento tesserati, per gli altri ragazzi presenti in rosa non è stata presentata la documentazione in tempo per la prima giornata di campionato. Gara che non si gioca, ma una partita si è disputata, anche se si è trattato di un'amichevole fra le due squadre (leggi qui i dettagli).

Sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione anche per il FatimaTraccia, che però è stato colpito da un'ammenda di soli 25 euro.