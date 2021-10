Mottese-Casorate: i biancazzurri fanno loro anche il derby di campionato con super Ferro

Dopo il derby di Coppa va al Casorate anche quello di campionato grazie al 3-0 sul campo della Mottese. A decidere la sfida le reti di Ferro, al rientro dall'infortunio al braccio, e nella ripresa i sigilli di Minacapelli e di Samuele Foresti su rigore in pieno recupero. A inizio ripresa l'espulsione per proteste di Lonati ha indirizzato una gara tutto sommato equilibrata. Mottese senza portiere titolare, fuori per infortunio in allenamento, e sostituito dal difensore Simone Casarini, che da giovanissimo ha giocato in porta. Situazione d’emergenza anche per il Casorate visto che diversi effettivi non sono a disposizione per...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con