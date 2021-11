Virtus Abbiatense-Iris: i ragazzi di Menale usano la testa e salgono sul podio

L'Iris del tecnico Enzo Menale riparte subito dopo la vittoria in casa dall'Aprile 81, ed escono dalla trasferta di Abbiategrasso contro la Virtus con i tre punti in tasca che li proiettano al terzo posto in classifica a quota 15 punti. Una sola lunghezza, anche se con una gara in più giocata, dalla coppia di testa formata Casorate-Zibido. Rimane invece incastrata nella bassa classifica, la formazione di Oldani, che ha dovuto fare i conti con le squalifiche che hanno colpito i suoi giocatori dopo i fatti di settimana scorsa sul campo della Real Trezzano. Primo tempo molto equilibrato, e che...

