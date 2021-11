Buccinasco-Aprile 81: la sblocca Pellone, ma Bonadio e Rotta spengono gli animi di casa

Il match di centro classifica del Girone A è contraddistinto da grande agonismo e numerosi contrasti in mezzo al campo. Il primo gol è del numero 9 buccinaschese Pellone, che oltre al gol dà anche grande cattiveria al reparto offensivo del tecnico Errante. Per quanto riguarda l'Aprile 81 da notare è l'atteggiamento di Rotta e Bonadio, che compongono una coppia d'attacco completa: il primo bravo nel dare profondità, il secondo caparbio nello sfruttate i centimetri per lottare con i difensori avversari. Gioco spezzettato. Le squadre fanno giusto tempo ad entrare in campo che il tabellino già si muove, quando al primo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con