Orpas-Masseroni: Del Soldato e Bernava portano Viola a vedere il primato del girone

Vittoria esterna e primo posto virtuale per la Masseroni, vista la partita in meno proprio rispetto all’Orpas e i due punti di ritardo. A decidere la sfida in favore dei ragazzi di Viola la punizione al 5’ di Del Soldato dalla trequarti sulla quale sono evidenti le responsabilità del portiere Azimonti. A inizio ripresa il raddoppio firmato da Bernava, il migliore in campo chiude una partita forse non bellissima tecnicamente, ma molto intensa fra due squadre destinate, insieme allo Schiaffino, a giocarsi le posizioni nobili di classifica. Punizione severa. Primo tempo all’insegna dei duelli individuali e dei calci piazzati da...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con