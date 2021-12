Masseroni-Solese: super Bernava porta Viola al primo posto, ma vede i fantasmi della rimonta negli ultimi 10 minuti

Termina con uno spettacolare 5-4 la sfida tra Masseroni e Solese. I padroni di casa schierano un 4-3-3 ricco di schemi, triangoli e fantasia, gli ospiti rispondono con un 5-3-2 molto particolare in quanto Cappello schiera nel ruolo di stopper in mezzo ai due difensori centrali il numero 10 Fiorino, e non è una cosa che si vede tutti i giorni. Nel centrocampo a tre, schiera il numero 2 Asti e come esterno destro della linea a cinque il numero 9 Verzica, una scelta quella dei numeri sulle magliette forse fatta per impensierire i padroni di casa, che però non...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con