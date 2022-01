Accademia Inter-Baggio: si parte dal 2-2 dei primi 45' e per i ragazzi di Capuano è decisivo con una doppietta Boscarino

Tre punti d'oro per l'Accademia Inter di Capuano, che sul proprio campo ha la meglio con un complessivo 5-3 del Baggio nel recupero della tredicesima giornata. La partita era stata infatti interrotta al termine della prima frazione a causa di una forte nebbia e le squadre scendono quindi in campo per giocare il secondo tempo e terminare così il match. Si riparte dal 2-2 maturato dopo i primi 45 minuti: alle reti per l'Accademia Inter di Boscarino e di Griffini (oggi assente, panchina corta per i padroni di casa), avevano infatti risposto i gol ospiti di De Capitani e Jidovu,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con