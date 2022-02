Una partita infinita, che come sempre la decide il bomber più letale del girone

Probabilmente, quando è arrivato il momento di porre fine a Sempione-Niguarda, anche l'arbitro si è dispiaciuto di dover emettere i tre fatidici fischi. Tutti avrebbero voluto che una gara così importante e a così alta intensità, ricca di emozioni fino all'ultimo istante, potesse durare almeno un tempo in più. In 90 minuti al cardiopalma che mettevano in palio il terzo posto del gruppo C, Sempione e Niguarda hanno regalato al numeroso pubblico uno spettacolo di agonismo, tattica e tecnica. Alla fine il braccio di ferro è stato vinto dai padroni di casa che, in dieci per quasi tutta la ripresa,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con