La capolista è una specialista delle rimonte: 10 gol nella sfida al vertice

Quarta vittoria consecutiva per la Masseroni e primo posto raggiunto con una partita in meno giocata rispetto all’Orpas, battuto per 6-4. Ancora una rimonta per i ragazzi di Viola che vanno sotto per un rigore abbastanza dubbio siglato da Carameli e ribaltato, fra l’ultimo minuto del primo tempo e l’unico concesso di recupero, dalla magia di Del Soldato e dalla zampata sotto misura di Bernava. A inizio ripresa capitan Borsatti e Berno sembrano aver messo in ghiaccio la gara, ma l’Orpas non ci sta. Ancora Carameli dal dischetto, questa volta per un fallo netto su Toselli, e poi Biondani riportano...

