Boscarino non si arrende: 7; Lucarelli prima segna poi ferma tutti: 8; Surace rapace: 7.5

Successo fondamentale per l'Idrostar nella corsa al primato della classifica. I ragazzi di Fiore passano 3-0 sul campo dell'Accademia Inter battendo una diretta rivale. La gara viene chiusa dagli ospiti nella prima frazione: al 10' Lucarelli segna dal dischetto, raddopia Surace alla mezz'ora e nel recupero Nidasio trova la terza rete. Il successo permette all'Idrostar di conquistare il primato solitario in classifica, complice il pareggio dell'Orione con l'Arca. ACCADEMIA INTER Mercurio 6 Subisce tre reti su cui ha poche colpe. Nella ripresa esegue un'ottima parata che evita un passivo peggiore per i suoi. Vigo 6 Fatica a contenere Sferlazza, va meglio quando...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con