Il 10 che decide la gara, e forse il campionato, ce l'ha Foresti

Un girone da imbattuti si compie per il Casorate grazie alla vittoria per 2-0 contro il Real Trezzano. Proprio quei gialloneri che, nel girone di andata, erano riusciti a vincere per 3-2. Unica sconfitta stagionale per i ragazzi di Foresti, che però ora vedono ancora più vicina la vittoria del girone. Una magia di Trestini e la zampata di Minacapelli firmano la vittoria dei biancazzurri che mantiene così a distanza lo Zibido e spegne le ultime speranze del Real Trezzano di rientrare nella corsa per il primato. TRESTINI, CHE BOTTA Casorate subito con il baricentro alto, grazie al collaudato 4-3-3...

