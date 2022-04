Trestini trova il jolly da fuori: 8; il sinistro di Kazadi è molto velenoso: 6.5

Il Casorate cancella la sconfitta dell'andata, unica nella stagione dei ragazzi di Foresti, e conquista i tre punti grazie al 2-0 sul Real Trezzano. Biancazzurri che mantengono così i 4 punti di vantaggio sullo Zibido, che ha una partita in meno, e spengono le speranze dei gialloneri di rientrare nella lotta per il primato. Il bolide dal limite di Trestini sblocca la gara, che viene congelata dal raddoppio di Minacapelli con un tocco sotto porta. LE PAGELLE CASORATE De Simone 7 Se un ottimo portiere si vede quando risponde presente nelle poche volte che viene chiamato in causa, lui nella...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con