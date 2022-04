Le parate prodigiose dell'esordiente Pellegrini mantengono vive le speranze di titolo

Serviva una vittoria contro la terza forza del campionato per conquistare i tre punti e portarsi quindi a meno quattro dalla capolista Casorate. Lo Zibido riesce nel suo compito superando in rimonta per 2-1 il Real Trezzano. Ospiti in vantaggio dopo soli cinque minuti con il destro da fuori area di Roselli, pareggio che arriva con un goffo intervento difensivo di Imparato che spedisce il pallone nella propria porta, permettendo così ai padroni di casa di chiudere in parità la prima frazione. Nella ripresa bastano solo due minuti ai giallorossi per mettersi davanti: Insalaco si invola sulla fascia e mette in...

