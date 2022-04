Sotto di due gol, Montagner e compagni rimontano in mezz'ora

L'avvincente match tra Cob 91 e Palazzolo segue un ritmo scandito, i padroni di casa mantengono un baricentro alto mentre gli ospiti cercano di sfruttare le ripartenze e le palle inattive. I ragazzi di Invernizzi riescono a sfruttare le poche occasioni create terminando la prima frazione di gioco in vantaggio per 2-0. La Cob 91 dopo non aver trovato il gol in diverse occasioni, entra nella ripresa con più determinazione e concretezza. Gli esterni del tecnico Calloni sono una spina nel fianco per gli avversari e Montagner al 15' della ripresa da il via alla rimonta. Al 47' l'inserimento del...

