Obiettivo Titolo Provinciale: la prima finalista c'è

È la Masseroni la prima finalista dell'Under 19 provinciale e attende una fra Idrostar e Franco Scarioni. Ai ragazzi di Viola, forti del 3-1 casalingo di una settimana fa, basta lo 0-0 sul campo del Casorate per strappare il pass valido per l'atto conclusivo della stagione in programma mercoledì. Termina così la stagione per i biancazzurri di Maurizio Foresti che, comunque, centrano la qualificazione ai Regionali, con l'aggiunta dei quarti di finale in Coppa Lombardia, impreziosita dall'imbattibilità casalinga, mantenuta per tutta l'anno.L'EX DE SIMONE DECISIVO Rispetto all’andata, terminata 3-1 per la Masseroni, Luca Viola deve rinunciare...