Un'acrobazia da sogno spalanca la strada alla finale e la caccia al bis

Grazie a cinque minuti a trazione anteriore, propiziati da una prodezza da urlo di Gariboldi, la Franco Scarioni vola in finale battendo 6-2 un indomito Idrostar. Di fatto si assiste a due partite parallele: un primo tempo dove i gialloblù si difendono compatti forti del vantaggio acquisito, e una ripresa dove i tre montanti in rapida successione mettono al tappeto i gialloblù. Per Quintini arriva la chance di arricchire il palmares stagionale, mercoledì c'è la gara con la Masseroni, che decreterà per la regina della categoria. SFERLAZZA ILLUDE L'IDROSTAR La Scarioni inserisce Parapini a destra al posto di Domeniconi, per...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con