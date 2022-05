Il tris è servito: la Franco Scarioni è nella storia di Milano

Il tris è servito. La Franco Scarioni conquista il Titolo Provinciale, dopo il primato del girone e la Coppa Lombardia. Gli arancioneri di Quintini passano in vantaggio già nel primo tempo con un capolavoro su punizione di Gariboldi. Masseroni che rimane in 10 per l’espulsione di Di Nola, ammonito due volte nel giro di poco più di mezz’ora. Nella ripresa la Scarioni raddoppia con un bel destro di Zapelli e la partita sembra essere in ghiaccio, ma il cuore Masseroni riapre la partita. Goldoni mette dentro da due passi di testa, ma è solo un'illusione. Anche se il gol che...

