Calcio Cinisello: tre punti sfiorati contro la beffarda Albiatese

3-3 il punteggio finale. I padroni di casa vedono la loro prima gara terminare con un pareggio che si potrebbe dire beffardo, e non per la qualità, indubbia, dell'avversario, ma perché a un quarto d'ora dalla fine i ragazzi di Benenati conducevano per 3-1. Ma un calo nel finale ha permesso agli ospiti di valorizzare la loro altrettanto buona prestazione grazie a una rocambolesca autorete di Oliva (a segno per il 2-1 pochi minuti prima) e alla punizione di Feraco su cui Rodas non ha potuto nulla.

DUBBI E CONFERME

In questa prima giornata dei gironi di Coppa scendono in campo due squadre quasi del tutto inedite, molti sono i neo arrivati per entrambe le compagini e altrettanti i giovani arrivati dagli Allievi. Il Calcio Cinisello si prende un ruolo da protagonista nel primo tempo, col nuovo acquisto Kulmann subito a suo agio nel 4-2-3-1 proposto dall'allenatore. È proprio il numero 11 a sbloccare la partita a 20' dall'inizio, capitalizzando di testa il calcio d'angolo battuto da Pesaresi. L'Albiatese non è intenzionata a fare da spettatrice non pagante: il gol del pareggio non tarda ad arrivare e porta la firma di Diano, che approfitta dell'indecisione della difesa avversaria in fase di possesso per imbucare. Il pareggio appare giusto alla fine dei primi 45', e lascia carta bianca a qualsiasi stravolgimento di trama per la ripresa.

TUTTO SOMMATO, BUONA LA PRIMA

Il copione non cambia nella prima parte del secondo tempo, le squadre si equivalgono, ma a portarsi in avanti col punteggio è di nuovo la formazione di casa. A siglare il 2-1 ci pensa Oliva, che dopo un'incursione sulla sinistra sorprende il portiere avversario sul proprio palo. Sulle ali dell'entusiasmo, il Calcio Cinisello rincara la dose poco dopo con Russo, bravo nel pressare il portiere palla al piede, non dandogli spazio per il disimpegno e andando a rete. Al 70' gli ospiti riescono a portarsi in avanti, e un momento di confusione in area, con conseguente autorete di Oliva nel tentativo di spazzare, accende le speranze di rimonta e, dopo la punizione insaccatasi sotto la traversa di Feraco, l'Albiatese prova anche a portare a casa i tre punti ai danni di un avversario che ha perso l'iniziale brillantezza. Questo non succede per un soffio, perché nei secondi finali la conclusione di Orson trova la parata, fortuita ma più che mai decisiva, del numero 1 di casa.

La prima uscita di campionato ha messo in evidenza pregi e difetti di entrambe le squadre. Il campionato è ancora lungo e c'è tempo di limare qualche imperfezione che, comunque, non eclissa due prestazioni che possono far ben sperare i proprio tecnici.

«Nel secondo tempo ci è mancata un po' di cattiveria e dopo una disattenzione abbiamo permesso il pareggio - spiega l'allenatore di casa Manuel Benenati -, abbiamo iniziato la preparazione lunedì, quindi forse qualcuno aveva ancora le gambe pesanti. Questo è un gruppo nuovo nato dall'unione di Juniores e Allievi e dobbiamo ancora imparare a conoscerci. Mi dispiace perché avevamo i tre punti in tasca contro una bella squadra, ma c'è molto da lavorare sotto l'aspetto mentale, di movimenti e di costruzione del gioco».

«Potevamo anche vincere, viste un paio di occasioni clamorose nel finale - analizza, dal canto suo, Rinaldo Sanvito -. In campo avevamo 6 Allievi e molti sono nuovi. È un ottimo pareggio, considerando che questa era la nostra prima partita in assoluto della stagione. Questo è un gruppo ancora da plasmare ma è stata una bella partita, contro una bella squadra e su un bel campo».

IL TABELLINO

CALCIO CINISELLO-ALBIATESE 3-3

RETI (1-0, 1-1, 3-1, 3-3): 20' Kulmann (C), 30' Diano Santo (A), 15' st Oliva (C), 25' st Russo (C), 35' st aut. Oliva (C), 40' st Feraco (A).

CALCIO CINISELLO: Rodas Rodriguez 6.5, Mariotto 6.5 (7' st Oliva 7), Ferreri 6.5 (30' st Gerosa sv), Cendamo 7, Anzalone 6.5, Novellino 6.5 (19' st Rivolta 6.5), Garufo 6.5, Pesaresi 7, Russo 7.5, Fausciana 6.5 (24' st Ciliberto 6.5), Kulmann 8 (45' st Marelli sv). A disp. Broggio Costantino, Maturo, Maturo. All. Benenati 7.

ALBIATESE: Citterio 6.5 (15' st Chinea 6.5), Ronchi Gabriel 6.5, Resnati 7, Beretti 6.5 (9' st Conti 6.5), Cesana 6.5, Ferrario 6.5 (6' st Colombo 6.5), Feraco 7.5, Mariani Orson 7.5, Alberti 6.5 (24' st Sala 6.5), Sanvito 7, Diano Santo 7 (9' st Longoni 6.5). A disp. De Gaetani, Frigeni. All. Sanvito 7.

AMMONITI: Feraco (A), Ronchi Gabriel (A).