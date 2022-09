In quarantadue per una sola corona: chi salirà sul trono di Milano dopo il Franco Scarioni?

Adesso sì, il profumo di calcio giocato inizia a sentirsi già dalla lunga distanza anche per i campionati Provinciali, nello specifico il più intenso è l’aroma caratteristico dell’Under 19. Perché sì, dopo 100 giorni esatti da quella serata del 25 maggio 2022 in cui a laurearsi campione del Titolo Provinciale per la Juniores fu la Franco Scarioni di Quintini, la Delegazione ha pubblicato i gironi con annessi i relativi calendari. Calcio d’inizio fissato per il pomeriggio di sabato 17 settembre, a darsi battaglia ci saranno ben 42 formazioni in totale, suddivise in tre gruppi da 14 nei Gironi A, B...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?