Gli Spartani di Pioltello a un passo dall'impresa, Bolgiano-Cusano è una partita a scacchi

È tutt’altro che banale il ritorno in campo dell’Under 19 di Milano, perché tra imprese sfiorate e guizzi decisivi di certo non sono state disattese le aspettative. Senza dubbio da copertina è la quasi impresa della Pioltellese, che cade 2-1 in casa del San Giorgio proprio negli istanti finali dopo una partita che già in partenza si mostrava complicata. L’undici gialloblù, infatti, si è presentato all’incontro con solamente undici giocatori disponibili, ed è stato costretto addirittura a schierare Lorenzo Conca e Tiziano Grandi, due portieri, come giocatori di movimento per tutti i novanta minuti.

Una gara che gli ospiti, dopo essere andati sotto con il gol siglato da Alessandro Simeoni, hanno avuto la forza di rimettere in piedi grazie alla rete di Elgamal a metà primo tempo. Nella ripresa però, complice anche la stanchezza e l’inferiorità numerica arrivata a dieci minuti dalla fine, i padroni di casa spingono il piede sull’acceleratore e riescono a trovare il guizzo vincente in ripartenza con il neo entrato Luca Favalli che finalizza un contropiede vincente e insacca in quella che di fatto è l’ultima azione che precede il fischio finale. Al termine della gara, il tecnico Nicola Menta ha commentato così la sconfitta dei suoi ragazzi: «Penso che le condizioni in cui siamo scesi in campo parlino da sole, non a caso avevamo chiesto lo spostamento della partita che però non ci è stato concesso. In ogni caso voglio fare i complimenti ai miei ragazzi perché hanno deciso di onorare comunque l’impegno e in campo lo si è visto chiaramente».





Chi invece sorride perché sono arrivati i primi tre punti della stagione è la Nuova Bolgiano, che batte 4-2 i padroni di casa del J.Cusano, dopo un primo tempo spigoloso terminato in parità con una rete a testa. E allora ecco la mossa vincente: il tecnico Nuzzi decide di mettere in campo Daniele Brugnano, che poi segnerà la rete del punteggio definitivo, e Alessandro Riggio ad inizio ripresa, un doppio cambio che stravolge gli equilibri tecnici e tattici di una partita fino a quel momento senza padroni. A confermarlo è lo stesso D’Onghia, tecnico dei bianconeri sconfitti nonostante la doppiette dell'ex Aldini Gianluca Scatigna: «È veramente un peccato perché la stavamo gestendo molto bene, poi i loro cambi hanno avuto un grande impatto che ci ha scombussolato i piani, mentre i nostri innesti dalla panchina non ci hanno dato i risultati che speravamo».