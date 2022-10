Un gol in pieno recupero tiene la squadra in testa alla classifica: il posticipo viene deciso al 51' del secondo tempo

Sesto minuto di recupero, risultato 2-2: sembra finita, sembra che il pareggio sia ormai il risultato definitivo. Con l'Agrisport che mantiene l'imbattibilità ma che fallisce l'aggancio alla vetta e con la Pioltellese che sblocca la sua classifica. E invece, quando tutto sembra certificato, ecco la zampata che rovescia il destino delle due squadre. All'ultimo assalto del match, infatti, Gabriele Lenzini è fantastico nel trovare nella mischia decisiva - nata da una rimessa laterale scaraventata in area di rigore - la zampata che vale il 3-2 per i ragazzi di Luca Braghiroli. L'Agrisport si porta via i tre punti, aggancia la...

