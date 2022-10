Voto piazza l'eurogol e decide il big match in favore dell'undici di Falco

Quando si parla di big match si pensa subito ai gol e alle emozioni che potrebbe darti, e tra Real Crescenzago e Calcio Cinisello c'è stato di tutto: gol, salvataggi sulla riga, gol sfiorati. Il grande match del girone C va al Real Crescenzago. Un 3-2 pesantissimo in ottica classifica, che porta i ragazzi di Falco in vetta alla classifica. Voto si contraddistingue con un gran gol di tacco, mandando in estasi i suoi.

PARTITA A SCACCHI... NON CREDO

Il primo tempo tra Real e Cinisello sembra paragonabile ad una partita a scacchi: lenta, soggetta ad uno studio da ambe le parti, e poche emozioni. Qualche sprazzo c'è e rischia di essere letale. Soresinetti si rende pericoloso sulla sinistra dopo un recupero su passaggio errato da parte della retroguardia blaugrana. Un timido tentativo degli ospiti arriva con Marelli, ma è lento e molto alto. La partita stenta a decollare fino a quando al 15' arriva il primo cambio di parziale in favore dei biancorossi. Melchiorre, dopo un recupero sulla destra, infila Rodas con una rasoiata potente. Non può nulla. Soltanto raccattare la palla nel sacco. Questo è l'episodio che rende una partita a scacchi in una vera "guerra" calcisticamente parlando. Tentativi pericolosi da entrambe le parte. Rodas si rende protagonista di due parate superlative su due ribattute ravvicinate, riuscendo a mantenere i suoi in partita. 43 e 8: una combinazione fantastica. Minuto 43 e gol fantastico del numero 8 del Calcio Cinisello, Marelli, che mette sul pareggio una partita fin lì difficile. Da rimessa laterale Marelli ne dribbla due, riuscendo a portare il pallone sul sinistro ed arriva la magia. Siluro che si insacca li dove si annidano i nemici dell'igiene con la seguente caduta di tutte la ragnatele. Palla sotto l'incrocio sinistro e duplice fischio.

VOTO 10

Nel secondo tempo sale in cattedra il signore Mario Voto. Da lui passano tutti i palloni vincenti ed è colui che, dopo aver subito la rimonta, si è caricato la squadra sulle spalle e ha fatto si che la squadra potesse pareggiare e addirittura vincere. Andando in ordine, il secondo tempo segue la fine del primo. Terzo minuto e arriva il sorpasso del Calcio Cinisello. Un'azione avvolgente sulla destra utile a liberare Mazza sulla sinistra. Sangue freddo e con quel tanto che basta, infila Matalog per il 1-2. La partita sembra essere in mano del Cinisello tant'è che il ritmo della partita si è rallentato. Tanti lanci lunghi e poche azioni manovrate. Ma al 18' del secondo tempo arriva l'ennesima scintilla della partita. Angolo battuto da Voto, ribattuto dall'attenta difesa balugrana. Ma non hanno fatto i conti con il magnifico tiro di Caniatti, che da 30 metri fa partire un bolide imprendibile che si infila alla sinistra di Rodas. 2-2 e da questo momento Voto si esalta e diventa imprendibile. Primo su tutti i palloni, giocate intelligenti per i compagni, corsa e carattere. Il gol vittoria lo sigla lui, aiutato da una gravissima disattenzione difensiva e di Rodas. Punizione nella metà campo del Real Crescenzago che all'apparenza sembra sterile e facile da controllare, ma diventa la pietra che fa affondare il Cinisello. Nessuno salta, Rodas non esce e Voto, con uno splendido colpo di tacco la butta dentro per il definito duplice soprasso. Gol vittoria e sorpasso in classifica. 3-2 e festa biancorossa.

IL TABELLINO

R.CRESCENZAGO-CALCIO CINISELLO 3-2

RETI: 15' Melchiorre (R), 43' Marelli (C), 3' st Mazza (C), 18' st Caniatti (R), 33' st Voto (R).

R.CRESCENZAGO (4-4-1-1): Matalog 6.5, De Duonni 6.5, Piccoli 6.5 (6' st Guri 6.5), Caniatti 7, Pasino 6.5 (23' st Sartelli 6.5), Cattaneo 6.5, Laserra 6.5 (10' st Belotti 6.5), Soresinetti 7 (31' st Arleo 6.5), Mulè 6.5, Voto 8, Melchiorre 7.5 (17' st Maenza 6.5). A disp. Orler, Lucherini. All. Falco 7.5.

CALCIO CINISELLO (4-2-3-1): Rodas Rodriguez 6, Mariotto 6 (40' st Casaburi sv), Ferreri 6.5, Anzalone 6.5, Maisto 6, Novellino 6.5, Russo 6, Marelli 7 (26' st Garufo 6), Mazza 7 (32' st De Miceli 6), Pesaresi 6 (36' st Fausciana sv), Capici 6 (12' st Fall 6). A disp. Moricca, Rivolta, Ciliberto. All. Benenati 7.

ARBITRO: Faggioli di Milano 6.

AMMONITI: Caniatti (R), Melchiorre (R), Guri (R).

LE PAGELLE

REAL CRESCENZAGO

Matalog 6.5 Sempre preciso sulle uscite, sui gol non può nulla.

De Duonni 6.5 Tuttofare sulla sua fascia, non sbaglia nulla.

Piccoli 6.5 Come il suo compagno De Duonni, sempre impeccabile.

6' st Guri 6.5 Non fa rimpiangere Piccoli e fa una bella prestazione.

Caniatti 7 Un bolide, un muro e un geometra. Nient'altro da aggiungere.

Pasino 6.5 Sostanza e carattere. Le palle alte sono tutte sue

23' st Sartelli 6.5 sempre attento e preciso.

Cattaneo 6.5 Difensore di spessore. Insieme a Pasino azzerano le punte avversarie.

Laserra 6.5 Tanta corsa a disposizione dei suoi.

7' st Belotti 6.5 Alterego del suo compagno. Non sbaglia e si fa trovare pronto.

Soresinetti 7 Corsa e polmoni. Sempre in posizione e sempre deciso.

31' st Arleo 6.5 Qualche minuto in più ed eguaglia il suo compagno.

Mulè 6.5 Tante sponde e tanto sacrificio.

Voto 8 Indubbiamente il top player della partita. Se continua così la promozione è vicina.

Melchiorre 7.5 Gol che apre le danze e che qualità!

11' st Maenza 6.5 sempre preciso e deciso in quello che fa.

All. Falco 6.5 Con i cambi fatti porta a casa i tre punti.

CALCIO CINISELLO

Rodas 6 Molto indeciso sulle uscite. Molto meglio tra i pali.

Mariotto 6 Qualche palla persa di troppo.

Ferreri 6.5 Aiuta spesso in fase offensiva e in difesa sempre preciso.

Anzalone 6.5 Un muro di contenimento. Dalla sua parte non passa nessuno.

Maisto 6 Da rivedere la fase d'impostazione.

Novellino 6.5 Finche riesce da tanto supporto alla squadra.

Russo 6 Tanta corsa ma non tantissima qualità +

Marelli 7 Un gioiello il suo gol. Oltre a quello in fase offensiva è una vera spina nel fianco per la difesa avversaria.

28' st Garufo 6 Preciso e corretto.

Mazza 7 Insieme al collega Marelli creano belle trame offensive.

32' st Di Miceli 6 Aiuta la squadra in fase difensiva.

Pesaresi 6 Bisogna limare l'ultimo passaggio.

Capici 6 si dà da fare ma non viene supportato.

12' st Fall 6 Impreciso e caotico. Aiuta molto in difesa.

All. Benenati 6 Perde la squadra nel secondo tempo e non riesce a mettere delle toppe con i cambi.