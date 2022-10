In 10 trovano il pari con il bomber dei 2006: è parità nel super scontro diretto

Spettacolo doveva essere e così è stato. Inevitabile quando a scontrarsi sono le prime della classe, in una sfida che ha già il sapore di uno scontro per il primato. Alla fine, a vincere è l'equilibrio tra Romano Banco e Real Trezzano, che si prendono un punto a testa grazie al 2-2 maturato alla fine di 90 minuti tiratissimi. Gli ospiti prima vanno in vantaggio, poi a inizio ripresa vanno sotto per trovare infine il pari con un uomo in meno. Un punto che non accontenta nessuna delle due squadre, che hanno comunque dimostrato un ottimo gioco. SILURO Il match...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?