Cinisellese-Real Cinisello: una tripletta di Mbacke Fall regala il derby di Coppa agli ospiti

Un travolgente Mbacke Fall realizza una splendida tripletta e regala la vittoria alla sua Real Cinisello. Nel derby vinto per 1-4 e giocato in trasferta sul campo della Cinisellese, il numero 10 dà spettacolo con dribbling e gol. Ospiti che vanno addirittura sul doppio vantaggio nel secondo tempo grazie ai due gol del loro talento. La Cinisellese sembra svegliarsi e trova la rete che accorcia le distanze con un bel gol di Basile, entrato nella ripresa. Nel finale Fall realizza un rigore che vale il terzo gol personale e c'è tempo anche per la rete di Gaudiano che mette la...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con