Besana Fortitudo-Vedano: pari e spettacolo tra Sala e La Fata. I biancorossi acciuffano tre volte i padroni di casa grazie a un Galimberti in versione fenomeno e rischiano il colpaccio nel finale

La sfida tra Besana Fortitudo e Vedano si conclude con un rocambolesco 3-3. Una gara piena di emozioni, di gol e dal risultato sempre in bilico. I padroni di casa passano in vantaggio tre volte e si fanno riacciuffare altrettante. Nel primo tempo per la Fortitudo vanno a segno Bottura e Mercatanti, mentre per gli ospiti la coppia d’attacco formata da Galimberti e Arosio. Nella ripresa Canzi riporta nuovamente avanti la formazione di Sala, ma Galimberti sigla la doppietta personale con un gol da cineteca per il definitivo 3-3. Il finale è da thriller: nel recupero lo stesso Galimberti sfiora...

