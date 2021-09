L'attesa è finita, si ricomincia: Under 19 oggi in campo a partire dalle 15

Da oggi, sabato 18 settembre, si ricomincia a fare sul serio: alle ore 15, quando gli arbitri fischieranno l'inizio delle partite, sarà ufficialmente iniziato il campionato 2021/2022 per la delegazione di Monza, con la Juniores che scenderà per prima in campo, in attesa di Under 18, Allievi e Giovanissimi che invece apriranno i giochi il primo weekend del mese di ottobre, ossia tra due settimane.

Prima giornata che vedrà in campo tutt'e tre i gironi che compongono la competizione: nel girone A l'Aurora Desio ospiterà l'Albiatese, mentre il Limbiate giocherà in casa della Besana Fortitudo. Nell'ultima partita delle 15 del primo gruppo, si affronteranno San Fruttuoso e Pio XI Speranza in via della Boscherona. In quel di Cinisello Balsamo, invece, alle 15:30 si affronteranno Real Cinisello e Pro Victoria: saremo sul campo e sulla nostra app in serata saranno già disponibili risultati, marcatori, tabellino completo, cronaca e pagelle del match. Chiudono la prima giornata del girone A il Sovico Calcio che ospiterà il Molinello alle 17 e un'ora più tardi a Cesano Maderno si contenderanno i primi tre punti stagionali Don Bosco e Polisportiva di Nova.

Partite più concentrate nel tardo pomeriggio per il girone B, nel quale alle 17:30 ci saranno Bellusco-Città di Brugherio, Casati Arcore-Leo Team e All Soccer-Colnago. Appena mezz'ora dopo, invece, daranno il calcio d'inizio il Cavenago e la Cosov, che ospiteranno rispettivamente Vedano e Campagnola. Il primo turno del gruppo si concluderà domani alle 15 con il posticipo pomeridiano che vedrà protagonisti Fonas e Città di Monza.

Chiude la lista di incontri d'apertura il girone C, con il calcio d'inizio alle 16 in Virtus Inzago-Trezzo. Tra le 17 e le 17:30 invece si giocheranno Argentia-Atletico Bussero, Pierino Ghezzi-Olimpic Trezzanese e Pozzo-Cassina Calcio. Infine, i match tra Nuova Frontiera e Vaprio e FC Cernusco e Gessate si giocheranno rispettivamente alle 18 e alle 18:15.

Insomma, una prima giornata che si preannuncia ricca di emozioni e che sicuramente vedrà in campo una grande dose di agonismo. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che sulla nostra applicazione gratuita sarà possibile seguire in diretta il risultato di Real Cinisello-Pro Victoria.